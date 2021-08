Più che il mancato rispetto nei miei confronti, come giocatore e uomo, mi mi infastidisce quello che è stato negato alle società coinvolte in queste speculazioni, ai giocatori e agli staff. La mia storia al Real Madrid è già stata scritta e immortalata negli annali. A parole, nei numeri, nei trofei e nei titoli. Dal museo al Santiago Bernabeu alla mente di ogni tifoso del club. E oltre a ciò che ho conquistato, porto con me nove anni che mi hanno insegnato il rispetto nei confronti dell’affetto dei tifosi, un qualcosa che ho portato con me fino ad oggi e che per sempre amerò. Sono consapevole del fatto che i veri tifosi del Real Madrid continueranno a portarmi nel cuore, e io porterò loro nel mio.