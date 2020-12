Doppietta CR7, i festeggiamenti social

A fine partita Ronaldo ha scritto un post sul suo profilo Instagram per festeggiare la doppietta personale e la vittoria contro il Parma: “E’ bello tornare al successo e sono felice di aver aiutato la squadra a vincere con due gol, sono felice di aiutare la squadra a vincere con due gol”, – questo il commento social di CR7. Per il portoghese è già la sesta doppietta nel 2020/2021 tra campionato e Champions League e con le due reti segnate stasera al Tardini ha eguagliato Sivori, l’ultimo giocatore prima del portoghese a segnare 33 gol in un singolo anno solare in Serie A, nel 1961.