TORINO – Il 27 dicembre a Dubai ci sarà la cerimonia dei Globe Soccer Awards , che vedrà Cristiano Ronaldo in corsa per due premi, quello di giocatore dell’anno e del secolo. Il campione portoghese della Juve , reduce dalla doppietta su calcio di rigore al Genoa, si è detto onorato e orgoglioso di poter competere per questi due prestigiosi riconoscimenti e lo ha fatto attraverso un post su Instagram.

L’orgoglio di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha parlato della manifestazione, associando al suo pensiero una foto della sua vittoria nella scorsa edizione: “Sono onorato e orgoglioso di essere tra i finalisti per i premi Globe Soccer Player of the Year e Player of the Century. È sempre un piacere e un’assoluta gioia ricevere questo genere di roconoscimenti pubblici da parte dei tifosi di calcio di tutto il mondo“.