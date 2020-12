d’arte che hanno deciso di ripercorrere le orme dei genitori: da Federico Chiesa a Daniel Maldini, passando per Marcus Thuram, Giovanni Simeone e Justin Kluivert.

MANCHESTER (INGHILTERRA) – La dinastia Rooney al Manchester United è destinata a continuare. Kai , 11 anni, figlio dell’ex bandiera del club inglese Wayne, ha infatti firmato il suo primo contratto con i Red Devils. I tifosi si augurano che il piccolo di casa possa riuscire a emulare il padre, che con lo United ha vinto 16 trofei, aggiudicandosi anche il primato come goleador nella storia del club. Sono tanti i figli

Rooney-Manchester United: la storia continua

I tifosi dei Red Devils sono già pronti a sognare. Mentre Wayne si appresta a chiudere la sua gloriosa carriera nel Derby County, il primogenito Kai è pronto a scorrazzare per i campi dell’Aon Training Complex. Wayne, intanto, sui social ha postato una foto del momento della firma con tanto di maglia numero 10 in bella mostra, accompagnata da un messaggio: “Una giornata di orgoglio. Kai firma per il Manchester United. Continua a lavorare duro figliolo”.