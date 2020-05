“Dovrò guardarmi dentro e capire se ho ancora la motivazione giusta” TAVULLIA (ITALPRESS) – “Le opzioni sono due: Petronas o ritiro. Vedremo”. Valentino Rossi non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La Yamaha nel 2021 punterà su Fabio Quartararo per affiancare Maverick Vinales ma il Dottore potrebbe sostituire il francese nel team satellite, a patto però che abbia ancora voglia di continuare. “Il mio piano era molto chiaro – racconta in un video sul sito della MotoGp – Volevo cambiare qualcosa nel team, aspettare l’estate e capire se potevo essere più competitivo rispetto all’anno passato, questo è cruciale per me, voglio continuare ma solo se posso andare forte. Sfortunatamente, data la situazione attuale, devo decidere senza aver corso alcuna gara e questo rende le cose un po’ più difficili, devo guardarmi dentro e capire se ho ancora la forza e la motivazione sufficiente per continuare. Ho una buona opportunità con la Petronas, che è un team di livello altissimo come ha dimostrato con Quartararo e Morbidelli, è un team giovane, con molti ragazzi che già conosco. Per me è un’ottima opzione ma non andrò in Petronas solo per fare un’ultima stagione o per dire ciao. Se correrò darò il 100% e correrò se capirò che posso essere ancora competitivo e lottare per il podio”. (ITALPRESS). glb/red 20-Mag-20 21:15