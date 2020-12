Le parole di Gavazzi

“Ho riflettuto a lungo prima di mettermi a disposizione, ancora una volta, del movimento e del gioco che amo, valutando l’evoluzione di una serie di problematiche fisiche con cui mi sono confrontato e che hanno toccato persone a me intimamente vicine. Il fiorire di candidature alla Presidenza FIR che ha caratterizzato il recente passato è segno di vitalità del nostro sport e ho il più profondo rispetto di coloro che, nei mesi a venire, concorreranno insieme a me per guidare la Federazione“, ha aggiunto. “Il rugby mondiale, quello dell’Emisfero Nord in particolare, si accinge a vivere una profonda trasformazione e, nel futuro prossimo, la finalizzazione di accordi finanziari di rilevante portata garantirà nuove, ingenti risorse per il movimento italiano. Il contesto storico, così come la volontà della Federazione di guidare le nostre comunità fuori dalla crisi della pandemia, hanno fortemente influenzato le mie decisioni. Anche in virtù di questi imminenti sviluppi ho considerato doveroso avanzare la mia candidatura per un terzo mandato. Mai come nel quadriennio venturo vi sarà necessità di una figura capace di unire profonda conoscenza della struttura federale, esperienza e cultura manageriale, un lungo percorso politico-sportivo in Italia e all’estero“, ha continuato.