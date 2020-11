NEWCASTLE – Niente effetto Maradona per i Pumas dell’Argentina. La nazionale biancoceleste è stata infatti battuta 38-0 dalla Nuova Zelanda, in un match del Championship che era la rivincita del confronto di due settimane fa, in cui si era imposta, a sorpresa, l’Argentina. Ma oggi gli All Blacks non hanno fatto sconti e, dopo l’emozionante omaggio iniziale a Maradona prima della tradizionale Haka, hanno spinto sull’acceleratore travolgendo

i rivali. Grazie al successo di oggi, i neozelandesi (che hanno evitato la terza sconfitta consecutiva, e sarebbe stata la prima volta dal 2011) hanno anche vinto il torneo, a cui quest’anno non hanno preso parte i campioni del mondo del Sudafrica per via delle restrizioni legate al. I punti di oggi degli All Blacks sono stati realizzati grazie alle mete di Coles, Savea, Jordan (2) e Tuipulotu, tutte trasformate da Mo’unga che ha anche realizzato un calcio piazzato.