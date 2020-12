TORINO – Domani su Tuttosport lunga intervista esclusiva con Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern campione d’Europa e di tutto, che lunedì sarà tra i protagonisti delle cerimonia del Golden Boy assieme al suo bomber Robert Lewandowski. «Sono proprio contento – ha detto il dirigente bavarese, ex attaccante dell’Inter degli anni ottanta – c he voi di Tuttosport abbiate previsto un premio speciale per Lewandovski. Robert è stato il migliore di tutti Advertisements Coronavirus, sono arrivati alla fine e i giocatori più forti hanno fatto la differenza anche al tempo del Covid. Lewandowski più di tutti» . Rummenigge, in due pagine di intervista, parla un po’ di tutto: dal futuro di Alaba, parametro zero nel mirino anche della Juve, a quello di Douglas Costa, tornato in Baviera in prestito dai bianconeri. Ma anche di Dybala, Cristiano Ronaldo, di Ibrahimovic e… del Sassuolo di De Zerbi.