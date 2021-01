smentito l’interesse per: “Non ne abbiamo parlato anche perché penso che i giovani giocatori per i primi anni della carriera debbano restare nel proprio paese. Quando vanno all’estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi“. Commosso dalla storia di(“Per un calciatore, oltre al cervello, le gambe sono tutto. Ma ha preso questa tragedia in modo molto positivo e gli auguro tutto il meglio“), Rummenigge è rimasto legato all’Inter. “La nostra squadra, negli anni ’80, era forte, abbiamo buttato due volte la vittoria del campionato ma quest’anno penso che l’Inter possa vincere. Ilsta facendo bene, ci sono altre squadre forti e poi non darei per spacciata la Juventus”.

Rummenigge premiato come miglior manager: “Lo dedico a Paolo Rossi”

Rummenigge, la Juve e Cristiano Ronaldo

“La Juve è sempre un avversario da rispettare in Europa – ha proseguito Rummenigge – Quest’anno in Serie A va meno bene ma mancano ancora molte partite e non penso sia tagliata fuori dalla corsa scudetto. Anche se ovviamente mi auguro vinca l’Inter perché è da un po’ che non vince un trofeo importante“. Nella Juve c’è quel Ronaldo che è stato eletto giocatore del secolo mentre Lewandowski si è consolato col premio Fifa di calciatore dell’anno. “Noi siamo molto contenti di Lewandowski. Nel 2020 ci ha praticamente fatto vincere cinque titoli tra cui il trofeo più importante al mondo che è la Champions League. Robert è straordinario, a Lisbona dopo la finale vinta piangeva perché aveva esaudito il suo sogno. Però penso che Cristiano abbia vinto meritatamente il premio come calciatore migliore dell’ultimo secolo perché ha fatto dieci anni in un modo straordinario e ancora oggi con la Juventus sta facendo molto bene“. Infine sulla Lazio prossima avversaria del Bayern in Champions, Rummenigge ha chiosato: “Ho grande rispetto per loro. Nei gironi hanno fatto quattro punti contro il Borussia Dortmund. È una squadra da non sottovalutare, poi c’è Immobile che fa sempre gol: saranno due partite da prendere sul serio“.