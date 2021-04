I punti contano

—

Oggi George ha fatto retromarcia via social, assumendosi la responsabilità dell’esito del sorpasso e ammettendo di non essersi comportato in modo corretto. “Ieri non è stato il giorno di cui essere più fieri – ha scritto – sapevo che sarebbe stata una delle nostre migliori opportunità per prendere qualche punto in questa stagione e, quando quei punti contano tanto quanto lo sono per noi in questo momento, a volte corri dei rischi. Non ha pagato e devo assumermene la responsabilità”.