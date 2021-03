NAPOLI – Il direttore sportivo del Bologna Walter Sabatini – intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli – ha detto la sua sul Napoli , che i rossoblù affronteranno in campionato nella prossima giornata.”Il Bologna dopo il ko esterno col Cagliari sarà arrabbiato”. Ma i partenopei hanno anche loro da recriminare, dopo il pareggio all’ultimo secondo contro il Sassuolo: “ Ho molta paura della squadra azzurra, poi ho un affetto straordinario per Gattuso Advertisements Perugia “ .

“Il calcio senza culo non si gioca”

Un commento poi sulle tante defezioni in cui è incappato il club di De Laurentiis: “Rino è stato sfortunato per gli infortuni. Il calcio senza culo non si gioca. La fortuna è un’attitudine. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette davanti le sue responsabilità”. Sulla presenza di Ibrahimovic e Mihajlovic a Sanremo, Sabatini aggiunge: “Gattuso non sarebbe andato al Festival perché è troppo impegnato con le cose di campo. Pensavo che il Napoli avrebbe potuto lottare per lo scudetto”.