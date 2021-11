Premessa necessaria per evitare di correre il rischio della presunzione. “Non conosco, a differenza di Mancini, lo stato di forma dei giocatori. Lui li ha avuti per diversi giorni sotto gli occhi e dunque saprà meglio di me su chi puntare. In questa analisi anticipata posso anche sbagliare, concedetemelo”. Arrigo Sacchi si mette davanti alla lavagna e comincia a disegnare il suo Italia-Svizzera.