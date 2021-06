Il pilota belga può gestire circa un minuto di vantaggio su Katsuta (Toyota) al termine della seconda giornata, nonostante un forte acquazzone nell’ultima speciale. Tanak perde il podio a vantaggio di Ogier

Una seconda giornata sicuramente meno brutale della prima per il Safari Rally sulle strade sterrate del Kenya. Dopo essere risultato il migliore dei superstiti del venerdì, Thierry Neuville (Hyundai) ha vinto la prima PS in programma, per poi dedicarsi ad una guida più attenta. Ma un acquazzone nell’ultima prova di 31 km ha cambiato il volto della speciale, diventando fangosa e non adatta alle gomme hard montate dai team. Neuville sbaglia meno del suo rivale per la vittoria Katsuta (Toyota), che scivola fuori strada e concede 20 secondi al belga. “Sono sollevato di essere in testa al rally. Non importa di quanto, l’importante è essere davanti”, ha commentato Neuville al termine dell’ultima speciale della giornata di sabato.

ogier risale in zona podio — La giornata era stata contraddistinta dalla sfida tra Katsuta e Tanak (Hyundai) per il secondo posto. L’estone è stato il più colpito dal temporale dell’ultima stage, complice l’appannamento del vetro che lo ha costretto a fermarsi più volte per pulirlo. Questo ha avvantaggiato il leader del Mondiale Ogier (Toyota) che risale al terzo posto dopo i problemi alle sospensioni di ieri, mettendo nel mirino il compagno Katsuta per la seconda piazza. Segue il duo Ford composto da Greensmith (quinto) e Fourmaux (sesto).

la selezione del day1 — Il Safari Rally è rientrato nel Mondiale dopo quasi vent’anni, ma ha mantenuto la sua natura di evento difficile e selettivo. Nella giornata di venerdì diversi equipaggi sono finiti ko per danni alle sospensioni. Elfyn Evans è la vittima più illustre con la sua Toyota Yaris messa fuori gioco da una roccia nella SS3. Nella stessa prova, una pietra punisce la Hyundai di Dani Sordo. Costretto al ritiro a metà giornata anche l’italiano Lorenzo Bertelli che, dopo un discreto avvio a bordo della sua Ford Fiesta Wrc+, ha accusato una perdita del liquido di raffreddamento del motore. Kalle Rovanpera della Toyota era stato in corsa per il primato per l’intera giornata, conclusasi con un ritiro nell’ultima prova di giornata dopo essersi insabbiato. Un’ultima speciale che non è stata clemente nemmeno con Neuville, colpito da due forature e un problema al motore. Il leader del Mondiale Ogier (Toyota) ha avuto delle difficoltà legate alla rottura di una sospensione che gli sono costate la lotta per il successo.

classifica di gara — Questa la classifica provvisoria del Safari Rally dopo due giornate di gara:

1. Neuville (Hyundai) in 2 ore 45’ e 4”

2. Katsuta (Toyota) a 57”4

3. Ogier (Toyota) a 1’15”5

4. Tanak (Hyundai) a 2’21”2

5. Greensmith (Ford) a 2’39”4.

