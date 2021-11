Il pilota della Ferrari ha conosciuto il golfista britannico, stella della squadra europea in Ryder Cup. Tanti i consigli a Carlos, appassionato di questo sport fin da piccolo. Ian rilancia: “La prossima volta corso di guida sportiva”

Cosa fa Carlos Sainz quando non guida? Tra i passatempi preferiti del pilota spagnolo di F1 c’è sicuramente il golf. Il top driver della Ferrari, infatti, non perde occasione per allenarsi in questo sport insieme al padre Carlos sr, anche lui appassionato. Per migliorare bisogna imparare dai fuoriclasse o avere un maestro davvero esemplare. Sainz ha potuto godere di entrambe le figure, rappresentate da Ian Poulter, golfista inglese per sei volte membro della formazione europea in Ryder Cup.

SPIEGAZIONE — L’incontro è stato ripreso e diffuso dalla Pga Tour. Per prima cosa, il britannico ha spiegato all’amico come eseguire in maniera pulita il movimento con cui andare a colpire la pallina. In seguito, Poulter ha iniziato a plasmare maggiormente il proprio allievo. Inizialmente lo ha filmato con lo smartphone, per poi analizzare con Sainz tutti i difetti di postura. Per esempio, Ian ha suggerito a Carlos di muovere diversamente le spalle, lavorando maggiormente con il quadricipite. Sainz ha recepito al volo le correzioni e presto ha iniziato a colpire con forza e precisione, lasciando stupito Poulter: “Davvero notevole, disegni davvero bene le traiettorie”.

AMMIRAZIONE — Carlos ha raccontato com’è nata l’idea di incontrare Poulter: “Era da due anni che messaggiavo con lui su Instagram, chiedendogli consigli e parlando di tecnica. Sono un suo fan storico, per me è come se fosse una divinità, dato quello che ha fatto per la squadra europea (in Ryder Cup ndr.). Stavolta, finalmente, ci siamo riusciti”. L’incontro si è concluso con una sfida tra i due, in cui non sono mancati i momenti di confronto, con il maestro Ian sempre prodigo di consigli. Quindi il saluto con una proposta da parte di Poulter: “Magari, la prossima volta, potresti essere tu a darmi qualche consiglio sulla guida sportiva”.

4 novembre – 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it