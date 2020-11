IL CAIRO (Egitto) – “I test medici condotti in nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella sua stanza”. Con un post pubblicato sul proprio account Twitter, la Federazione egiziana annuncia la positività al Coronavirus del fuoriclasse del Liverpool, ammirato in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma. L’EFA informa, inoltre, che tutti gli

altri componenti della selezione di ct El Badry sono invece risultati negativi ai tamponi effettuati.

Fonte tuttosport.com

