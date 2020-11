SALERNO – La Cremonese resta ultima e rimanda l’appuntamento con il primo successo stagionale: umori opposti invece in casa Salernitana, visto che la squadra di Castori sale a 17 e aggancia l’Empoli in vetta. Erano stati gli ospiti a passare in vantaggio per primi, con la rete lampo messa a segno da Valzania. Poi però gli uomini di Castori hanno ribaltato la situazione andando a segno dapprima con Djuric

La partita

poi con

Si parte e la Cremonese può immediatamente alzare le braccia al cielo: al primo affondo, al 1′, Celar serve Valzania che scocca un gran destro, Belec battuto, 0-1. L’avvio grigiorosso è ubriacante: al 3′ vicino il bis con Gaetano che, da ottima posizione, spara alto dopo una respinta di Belec. Al 24′ è ancora Gaetano a seminare pericoli, andando alla conclusione dopo una triangolazione con Ciofani: palla alta. Al 26′ bravo Belec a chiudere la porta al solito Gaetano, servito da Ciofani. Al 28′ però la Salernitana trova la via del pareggio: tiro cross di Tutino sul quale è vincente la deviazione di testa di Djuric, 1-1. Al 33′ la Cremonese ha l’occasionissima di tornare immediatamente in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Terranova devia di testa a rete, ci vuole un autentico miracolo di Belec per evitare il raddoppio dei grigiorossi che nel finale di frazione perdono Crescenzi per infortunio.

Secondo tempo

Anche nella ripresa è la Cremonese la prima a farsi sotto con una conclusione di Zortea che Belec devia in calcio d’angolo. La Salernitana cerca di replicare con Djuric e Kupisz e Tutino sul quale al 15′ Ravanelli salva a porta sguarnita. Al 25′ la Salernitana passa in vantaggio: Lopez va al cross, colpo di testa di Kupisz e palla in rete, 2-1. Immediata la replica della Cremonese che cerca il pari dapprima con Celar (26′, ottima risposta di Belec), poi con Gaetano (28′, colpo di testa centrale).

