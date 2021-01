MCKENNIE 7.5 Gioca da area a area, intensità da Premier: s’inserisce in avanti e trenta secondi dopo è in zona Cuadrado-Bonucci per uncinare il pallone agli avversari. Più Capitan Uncino che Harry Potter.

e non facendolo girare. L’unica volta che il sampdoriano riesce a girarsi, gli stoppa il tiro con un intervento che vale come un gol. Con Keita va a nozze. Padrone della difesa.

CUADRADO 7 Metto lo zampino nell’1-0 arpionando un pallone in mezzo al campo e serve l’assist per il 2-0. In mezzo tanta corsa e altrettanta qualità

CHIESA 7.5 Fredda Audero finalizzando la bellissima azione della Juve. Un gol d’autore nello stadio e contro la squadra che ha consacrato il padre Enrico da giocatore. Qualche minuto anche da seconda punta, accanto a CR7. È in crescita costante, come dimostrano le 4 reti di inizio 2021. Alex Sandro (39′ st) 6 Nel finale, sull’1-0, si esibisce in un salvataggio da brividi, ma efficace.

MORATA 6.5 Assist preciso per Chiesa. Un gol lo segna, ma è in fuorigioco. Spende tantissime energie, vista la pioggia e il campo pesante, in scatti in avanti per aprire spazi e rincorse all’indietro per aiutare la squadra. Bernardeschi (33′ st) 6 Il suo mix di freschezza e voglia si rivelano preziosi nel finale.

CRISTIANO RONALDO 7 Entra nella bellissima azione dell’1-0 di Chiesa, s’inventa un assist da fermo da Play Station e altre giocate di grandissima qualità. Negli ultimi minuti avvia con una sciabolata alla Pirlo il gol del 2-0. Pur non al top, fa la differenza: per una giornata più rifinitore che killer d’area.

ALL. PIRLO 7 Approccio perfetto e squadra in crescita: con una prestazione solida e di qualità, in un campo difficile e pesante, chiude un gennaio in cui recupera punti a Milan e Inter.