GENOVA – La paura e il timore per l’esplosione di un focolaio dopo il caso di positività comunicato alla vigilia ha segnato la giornata del derby in casa Sampdoria. Nonostante, infatti, i tamponi effettuati abbiano dato tutti esito negativo, l’insorgere di un leggero stato febbrile in tre elementi, Askildsen, Thorsby e Damsgaard, ha portato la società alla decisione di escludere i tre giocatori dalla lista dei convocati dove

Advertisements

inizialmente erano previsti. In panchina così assieme al tecnico Claudiovi erano dieci elementi con quattro assenti visto che ai tre giocatori dell’ultim’ora risultava indisponibile anche il secondo portiere

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram