GENOVA – A Bogliasco secondo allenamento settimanale per la Sampdoria che proseguito nella preparazione della trasferta di Cagliari di sabato (ore 15) dove di fronte ci sarà l’ex Di Francesco. Dopo la riunione in sala video mister Ranieri ha fatto svolgere la prima parte della seduta in palestra, spostandosi poi sul campo 1 dove, anche in base al minutaggio accumulato dai singoli calciatori nelle ultime gare, è stato organizzato

Advertisements

un mini torneo di partite a tema. Dalla seduta odierna però è arrivata anche una notizi negativa:Balde ha chiuso in anticipo l’allenamento a causa di unche sarà valutato nelle prossime ore. Manolo, invece, ha proseguito con il suo programma specifico di recupero.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram