ROMA – "Il presidente Ferrero ha un patto con lui". Così il ds della Sampdoria Carlo Osti a Sky Sport prima del match con lo Spezia parla del rinnovo del contratto di Fabio Quagliarella che nei giorni scorsi aveva detto no alle lusinghe della Juventus: " Quagliarella è un giocatore importantissimo, c'è poco da aggiungere. Io ho sempre detto che lui illumina la Sampdoria come la lanterna illumina Genova. Torregrossa è un ottimo giocatore, l'avevamo inseguito nella sessione precedente. Ha caratteristiche differenti da Quagliarella, il nostro obiettivo è mettere in difficoltà Ranieri ", conclude il direttore sportivo.