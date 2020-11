CAGLIARI – “Espulsione giusta, ma calcio di rigore troppo severo: all’80% non c’era”. È la lettura della partita dell’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, al termine della gara persa contro il Cagliari. “Contento dei miei giocatori – ha detto Ranieri – sull’uno a zero, in dieci, siamo andati anche vicino al gol, ci è mancato l’ultimo passaggio. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Anzi nel primo tempo eravamo più Advertisements . E poi l’inevitabile pensiero al Cagliari, dove il tecnico romano ha conquistato la doppia promozione dalla C alla A, tra il 1988 e il 90, all’esordio su una panchina. “Per me Cagliari è importante perché qui ho iniziato la mia carriera. Bellissimo quando andavamo ad abbracciare i tifosi anche fuori Cagliari. Sono stati tre anni meravigliosi che non dimenticherò mai”.

