Mercato

“Osti ha detto che vogliono mettermi in imbarazzo e difficoltà con Torregrossa? Semmai sono in imbarazzo quando perdo, non quando ho dei giocatori. Quagliarella in panchina? Mi dispiace, è il nostro leader… ma ci sono delle partite che noi dobbiamo giocare in un certo modo e non rientrano nelle sue caratteristiche. Se ne salta qualcuna non succede nulla. Sy (terzino classe ’99 in arrivo dall’Amiens, ndr)? È un ragazzo di prospettiva e vediamo se lo porteremo a casa, speriamo possa far riposare Augello. Ha i numeri, ma bisogna vedere quanto migliorerà lavorando con noi” ha concluso.