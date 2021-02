GENOVA – A poco meno di 48 ore dalla sfida del Ferraris contro l’Atalanta di Gasperini, l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha detto la sua al canale ufficiale del club : “Ho visto il match della Dea contro il Real Madrid: l’espulsione di Freuler non c’era, l’arbitro è stato troppo severo. Peccato, perché sicuramente sarebbe stata un’altra partita ma i nerazzurri potrà fare benissimo a Madrid. La partita non è finita a Advertisements . L’allenatore romano ha grande rispetto per la squadra bergamasca: “L’Atalanta ormai ha una sua fisionomia: siamo ben consci che verrà qua a fare la partita. Presserà e ci renderà la vita difficile. Cercheremo di fare la nostra partita in modo gagliardo perchè sennò loro ci schiacceranno.

“Giocare in Europa stanca, ma a livello mentale” Ranieri esclude che l’Atalanta arrivi stanca al confronto del Ferraris: “Quando si gioca in coppa non è così. C’è la stanchezza mentale ma questa ce l’hanno le squadre esordienti. L’Atalanta ci ha fatto vedere delle ottime partite in Europa e sicuramente contro di noi farà un’altra partita ad alto livello. Con l’Atalanta e con tutte le altre squadre abbiamo venduto cara la pelle. Nessuna di quelli che ci hanno battuto hanno potuto dire che la partita è stata facile. Vogliamo fare del nostro meglio, rispettando tantissimo tutte le squadre e quindi anche l’Atalanta. Faremo di tutto per ottenere un risultato positivo”.

“Conosco l’importanza del derby a Genova” I blucerchiati sono attesi da un ciclo di ferro, Atalanta-Genoa-Cagliari: “Abbiamo tre partite importantissime in sette giorni. Due gare fa dissi che questo era il nostro ciclo per farci comprendere cosa avremmo voluto fare da grandi. Una l’abbiamo vinta, una l’abbiamo persa, e adesso andiamo avanti. La squadra sta bene. L’unico squalificato è Adrien Silva. Torregrossa ha un affaticamento al soleo e quindi dobbiamo preservarlo. Gabbiadini sta facendo il suo percorso di recupero molto bene ma non dobbiamo caricarlo di pressioni eccessive. Piano piano arriverà ad avere 90 minuti nelle gambe. Sta giocando bene, sono molto contento ma non carichiamolo di aspettative. Derby? Ci penseremo domenica sera. So cosa significa il derby per Genova. Occupa un posto importantissimo ma prima pensiamo all’Atalanta”.

Fonte tuttosport.com

