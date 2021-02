GENOVA – La Sampdoria è tornata al lavoro nella mattinata di oggi a Bogliasco: sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitelle in spazi ridotti, dalle quali – nel finale – sono stati esentati i maggiormente impiegati nella vittoria con la Fiorentina. Unico assente Bartosz Bereszynski, in permesso per la nascita

del secondogenito Bruno. Per domani il programma prevede una nuova seduta mattutina.

