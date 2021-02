GENOVA – Giornata di conferenza stampa per Claudio Ranieri , tecnico della Sampdoria , in vista del prossimo impegno con la Fiorentina : “ Dopo aver rivisto l’ultima partita sono ancora più convinto che questa squadra possa di fare di più. Ai ragazzi l’ho detto, non m’interessa il risultato, quello è figlio di mille cose, però dobbiamo lottare sempre fino in fondo ed essere determinati. So quello che possono dare e a Benevento abbiamo Advertisements aspettato troppo ” ha detto ai canali ufficiali del club. “Voglio cuore e determinazione, volontà di dare il massimo sempre. Affrontiamo una Fiorentina con l’acqua alla gola e ricordo sia la partita d’andata che quella dell’anno scorso, e quella ha dell’incredibile. Perdevamo 3-0 ed eravamo in dieci uomini senza che loro avessero fatto un tiro in porta. Fu veramente una gara stranissima , ma mi piacque per la squadra cercò il gol fino all’ultimo anche se non valeva niente”.

“Festeggiamo Samp Valentino”

“Aspetti chiave? I loro nuovi movimenti e un Ribery che all’andata non c’era, ma noi siamo migliorati. La Samp è in una posizione in cui deve far vedere di voler andare avanti il più possibile. Ripeto, ringrazio il presidente per avermi messo a disposizione questa squadra, dove ho sia giovani che giocatori esperti, sono contento della rosa“. La chiosa è sulle condizioni di Gabbiadini, assente ormai da tempo: “Sta tornando a lavorare con noi, ma ancora non è pronto. Poi parlerò con lui per vedere se vorrà risentire il profumo dello spogliatoio, mentre Ferrari è in rampa di lancio e può essere già in campo dal primo minuto domenica prossima. 14 febbraio? Ho letto che è la festa di Samp Valentino e non conoscevo questa bella ricorrenza, peccato che non ci saranno i nostri tifosi” ha concluso Ranieri.