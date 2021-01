GENOVA – Ai microfoni di Sky Sport Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato la sconfitta 2-0 subita al “Ferraris” dalla Juve: “ Volevamo fare un altro tipo di gara, senza perdere tutti questi palloni in uscita. Siamo andati in difficoltà solo con le palle no look dietro i difensori, per il resto l’abbiamo regalata noi senza giocare rapidamente in avanti e cercare la profondità, per i loro difensori Advertisements Quagliarella non c’è stato altro. Quando ripartivamo andavamo a folle ed eravamo inceppati. Mercato? Va benissimo così, sono soddisfatto di quello che ha fatto il presidente, ho un’ottima squadra – ha proseguito -. La Juve è molto forte e determinata nel pressing, Audero non ha fatto grandi interventi ed è stato chiamato in causa solo quando arrivavano questi palloni no look. Noi dovevamo fare qualcosa in più con la palla, inserendoci in profondità con i centrocampisti, ma non l’abbiamo fatto”. Poi il giudizio sull’operato di Fabbri, direttore di gara: “Voglio fare i complimenti all’arbitro. Noi abbiamo perso, ma lui ha fatto davvero un’ottima gara“.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram