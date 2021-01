GENOVA – Claudio Ranieri è di buon umore di fronte ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con l’ Inter , vinta 2-1 dalla Sampdoria : “Nel secondo tempo i nerazzurri ci hanno provato, ma noi siamo stati bravi a restare sereni e concentrati, cercando di dargli meno palle gol possibili. Dire qualcosa a favore dei singoli mi sembrerebbe scortese nei confronti della squadra: è stata una vittoria importantissima, perché avevamo Advertisements Roma e non volevamo un’altra sconfitta” . La Samp ha chiamato, Keita ha risposto: “È un ragazzo eccellente, spero sia nel momento giusto della sua maturità: dal punto di vista calcistico lo è, deve migliorare in certi atteggiamenti. Ma è un ragazzo d’oro “.

“L’esclusione di Quagliarella legata a motivi di mercato? No, ho semplicemente preferito mettere all’ultimo La Gumina per rincorrere l’Inter, in un momento in cui serviva rimanere compatti”. Un parere anche sulla formazione di Conte: “È una grandissima squadra. L’assenza di Lukaku ci ha avvantaggiato, con un attaccante del genere avremmo sofferto di più. C’è da dire che il campo era al limite della praticabilità: Genova è una città in cui piove tanto, quanto ci vuole a comprare questi teloni per coprire il campo? Roba dell’altro mondo“.

