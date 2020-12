GENOVA – Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dallo scontro con la capolista Milan. Prima, però, un giudizio sull’ultimo pareggio contro il Torino: “ È stata una partita dai due volti, uno nel primo e l’altro nel secondo tempo: prima troppo passivi, poi nella ripresa abbiamo fatto benissimo attaccandoli nella ripresa e fisicamente i dati ci dicono che la squadra corre. Peccato per il gol preso sul Advertisements più attenti “. Poi è il turno di Sampdoria-Milan: “Contro la capolista sarà una partita spero bellissima, dove dovremo dare prova di noi stessi con compattezza e spirito di sacrificio. Ieri ho visto la loro partita contro il Celtic e sono stati meravigliosi: attaccavano gli spazi in velocità, giocate a uno-due tocchi… sarà una gran bella partita, o almeno me lo auguro. Non li vedo Ibra-dipendenti, il Milan gioca benissimo e Pioli sta facendo un lavoro eccellente, sono contento per lui che la società non l’abbia cambiato all’ultimo, i fatti gli stanno dando ragione, sanno quello che vogliono e come ottenerlo. Per cui complimenti Stefano“.