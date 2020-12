GENOVA – “Il rigore per il Milan? ci stava secondo me, pensavo che Jankto avesse toccato di mano per aver subìto una carica, ma ho rivisto l’azione, ho capito che non c’è stato fallo su di lui“. Lo ha dichiarato a Sky il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, dopo la gara con la Sampdoria: “Un rigore per la Sampdoria? Onestamente penso che se me l’avessero dato contro mi sarebbe dispiaciuto, Advertisements Bereszy?ski? Andrà valutato nei prossimi giorni. Gabbiadini speriamo sia solo un forte dolore che sparisca presto. Augello solo crampi, nulla di serio. Difficile dire se il Milan sia la miglior squadra del campionato. Giocano a memoria, di sicuro stanno bene fisicamente, anche stasera ha giocato una gran partita, senza risentire del gatto che hanno giocato giovedì sera. Con la sua gioventù ha la giusta spensieratezza, è una squadra equilibrata. Se qualcuno se ne va di testa ci sono Pioli e Ibrahimovic. Non so se sia la più forte, ma è fortissima” .