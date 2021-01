PARMA – “Era importante trovare continuità; da troppe partite giocavamo bene, poi perdevamo nella successiva. Questo non andava bene”. Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la gara con il Parma: “Contro l’Udinese era stata difficile e eravamo riusciti a rimontarla. Avevo chiesto continuità e non prendere gol. Lavoriamo sempre per riuscirci, con la consapevolezza che uno riusciamo a farlo comunque. Continiamo però a Advertisements Audero? Sta migliorando dopo alcune stagioni in sordina. Deve crescere ma lo vedo più sicuro e la squadra anche si fida di lui, nelle uscite anche lo vedo più deciso. Modulo? Avevo chiesto delle cose, tutti sono stati bravissimi ad eseguire. I tre davanti dovevano restare amalgamati e non allontanarsi dal resto della squadra in fase di non possesso: è stato così e questo ci ha consentito di ripartire rendendoci pericolosi. Sono orgoglioso dei ragazzi, mi diverto ad allenarli, ma bisogna salvarsi. Adesso arriva la Juve: chiedo ai ragazzi di giocarcela senza paura e consapevoli che se lasceremo tutte queste occasioni ai bianconeri, non ne usciamo”.