GENOVA – Claudio Ranieri ha commentato a Sky Sport il pareggio tra la sua Sampdoria e il Genoa nel deby della Lanterna: "Ai miei chiedo sempre di dare tutto ciò che che hanno, le squadre vincenti si riconoscono da questo aspetto. Abbiamo giocato bene, ma non benissimo: i nostri avversari si sono difesi con qualità, a centrocampo avevano più palleggio di noi. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Quando non si riesce a vincere, è bene non perdere". Ranieri non si sbilancia sugli obiettivi della Samp: "Anche se vedessi qualcosa

