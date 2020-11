GENOVA – Nell’antevigilia della partita con il Cagliari (sua ex squadra), il tecnico della Sampdoria ha parlato ai microfoni ufficiali del club: “Domenica scorsa è andato in scena un bel derby. Tutte e due le squadre hanno cercato di vincere, con occasioni da ambo le parti. Siamo usciti con un punto, quando non si riesce a vincere l’importante è non perdere. Siamo in forma e dobbiamo dimostrarlo contro Advertisements difesa o se continueranno a voler essere molto pericolosi in attacco. Sarà una partita difficile, l’anno scorso abbiamo fatto bene ma ci hanno sconfitto” . Un parere poi su Di Francesco, che lo scorso anno venne esonerato per far spazio proprio a Ranieri: “Lo conosco fin da quando giocava, poi ho preso il suo posto sia a Roma che alla Samp, mi dispiace ma il calcio è anche questo. Gli auguro il meglio: è un allenatore preparato, con delle idee e vuole far divertire il proprio pubblico, è uno che pensa che la squadra debba suscitare emozioni“.

