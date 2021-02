GENOVA – Claudio Ranieri ha commentato l’imminente Benevento-Sampdoria al sito ufficiale del club ligure: “Sarà la prima volta che vado in panchina a Benevento. Forse ci ho giocato da ragazzo un’amichevole con la Roma – esordisce il tecnico – Mi farà piacere incontrare un’ottima squadra. Sarà una gara veramente tosta, sia per noi che per loro”. La Doria è attesa da un tour de force di ben cinque partite:

“Dopo la, dove abbiamo fatto una buona gara anche se non li abbiamo messi in difficoltà come volevamo, abbiamo Benevento,, una serie molto importante. In queste cinque partite vedremo di che pasta siamo fatti. Vedremo se saremo meritevoli della zona sinistra o riascendiamo dall’altra parte. Sta alla nostra forza, alla nostra abnegazione e alla nostra ambizione stare dalladella classifica”. La partita dell’andata finì con un: “Ebbe unperchè ci trovavamo in vantaggio di due gol a zero e loro rimontarono. Dopo quella sconfitta abbiamo fatto una serie di vittorie. Evidentemente ci ha dato la svolta, la rabbia necessaria. Io quello che voglio instillare nei miei giocatori è quella rabbia, quella determinazione continua. In tutte le partite. A prescindere dall’avversario e dal risultato”.