GENOVA – Ripresa degli allenamenti per la Sampdoria, in vista della sfida casalinga di domenica con il Cagliari (ore 18.00).. Appreso l’esito negativo di un nuovo ciclo di tamponi ai quali, come da protocollo, il gruppo squadra è stato sottoposto dopo il derby – controlli che saranno ripetuti in vista dell’allenamento pomeridiano di domani, venerdì. Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta completa per i blucerchiati meno

Advertisements

utilizzati nella stracittadina. Programmi rigerativi in palestra per tutti gli altri. Percorso di recupero agonistico per Ernesto; riposo precauzionale per Kristoffer, Mikkele Morten. Resta infine in isolamento domiciliare il calciatore per cui permane la positività già riscontrata martedì.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram