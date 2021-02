La Sampdoria aveva agito d’anticipo già un anno fa – prima della pandemia – per assicurarsi il giocatore del Nordsjælland sborsando 6,4 milioni: mossa decisiva del talent scout Pecini per anticipare i competitors proprio dall’Inghilterra, prima che Mikkel venisse incoronato come miglior giovane del campionato danese e in anticipo su ulteriori rialzi di mercato. Una cifra low cost, visto che oggi Damsgaard (classe 2000) viene valutato intorno ai 20 milioni e la sua quotazione potrebbe ancora salire. E dire che sin qui Ranieri alla Sampdoria ha utilizzato il giocatore con attenzione, quasi con una parsimonia tutta genovese, per farlo crescere senza bruciarlo. Damsgaard è stato utilizzato in media per 54,5 minuti a partita, giocando dall’inizio solo 10 gare su 20, l’esatta metà. Una gestione che ne ha comunque messo in evidenza le qualità: 2 gol segnati e soprattutto 4 assist per lui, decisivo anche domenica scorsa con l’ingresso a Benevento a gara in corso e il passaggio per il gol del pareggio di Keita.

Advertisements