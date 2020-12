GENOVA – È proseguita con un allenamento mattutino a Bogliasco, finalmente sotto il sole, la marcia d’avvicinamento della Sampdoria alla difficile trasferta di Napoli. Prima fase di attivazione a secco sul campo 2 del “Mugnaini”, dove poi Claudio Ranieri e il suo staff tecnico hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito tecnico e partite a tema. Ancora out Keita Balde che prosegue il suo protocollo di recupero di agonistico sul

campo, mentre Manoloe Lorenzo(entrambi ex Napoli), si sono inizialmente riscaldati insieme ai compagni salvo poi dedicarsi ad allenamenti specifici. Individuale in palestra per Nik, mentre l’infortunato Bartosz Bereszynski ha svolto terapie. Domani, venerdì, per i doriani è prevista una nuova seduta mattutina.