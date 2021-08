San Siro riapre ai tifosi. Tutte le info, rese note dal club rossonero, per i biglietti di Milan-Cagliari, in programma domenica 29 agosto

Carmelo Barillà

(fonte acmilan.com)

In vista della nuova ed emozionante stagione calcistica alle porte, AC Milan è lieto di annunciare che il Club riaprirà lo stadio San Siro ai tifosi, seguendo le nuove linee guida fornite dal governo, con una capienza al 50%. Per dare l’opportunità a quanti più tifosi possibili di vedere il Milan in azione la prossima stagione, il Club offrirà esclusivamente biglietti singoli per le sue partite in casa.

I biglietti per il debutto casalingo dei Rossoneri in Serie A contro il Cagliari, che avrà luogo domenica 29 agosto alle 20:45, saranno messi in vendita online su – www.acmilan.com, singletickets.acmilan.com, e a Casa Milan (Via Aldo Rossi 8, Milano) in tre fasi di vendita successive, a partire da domani:

1. Fase 1 – Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

• La vendita aprirà alle 15:00 del 17 agosto e rimarrà aperta fino alle 23.59 del 20 Agosto

• Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20

• I biglietti non sono trasferibili

2. Fase 2 – Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

• La vendita aprirà alle 12:00 del 21 agosto e rimarrà aperta fino alle 23.59 del 22 Agosto

• Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero. A questa fase possono accedere anche gli abbonati della stagione 2019/2020

• I biglietti non sono trasferibili

3. Fase 3 – Vendita libera

• La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 23 agosto e rimarrà aperta fino alla data della partita

• Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A questa fase possono accedere anche gli abbonati della stagione 2019/2020 e i possessori di Carta Cuore Rossonero

• I biglietti non sono trasferibili

La Nostra Promessa

La tutela della salute e della sicurezza delle persone è una priorità inderogabile per il Club: da sempre il Milan si impegna a offrire a tutti i tifosi la migliore e la più sicura esperienza possibile. Oltre a mantenere lo standard più alto in tema di igiene in tutte le zone dello stadio, il Club introdurrà anche un nuovo sistema di controllo digitale dei biglietti per velocizzare l’accesso all’ingresso, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli assembramenti.

Il Vostro Supporto

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

1. Presentati con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021)

2. Presentati con un valido documento di identità

3. Presentati con un valido biglietto per la partita

4. Indossa una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

5. Recati allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

6. Rispetta sempre il posto assegnato

7. Quando non sei seduto al posto assegnato, mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro,

8. Evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani)

9. Segui le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

10. Sii paziente e goditi lo spettacolo sul campo.

16 agosto 2021 (modifica il 16 agosto 2021 | 15:33) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it