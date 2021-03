SANREMO – Si è fatto sessanta chilometri in moto con uno sconosciuto, Zlatan Ibrahimovic , pur di raggiungere Sanremo. Lo ha raccontato direttamente l’attaccante svedese del Milan, per spiegare il grosso ritardo con il quale si è presentato nella terza puntata del Festival: “Tutta colpa di un incidente in autostrada che mi ha bloccato per tre ore in macchina“.

Ibrahimovic ha continuato il racconto ad Amadeus sul palco dell’Ariston: “A quel punto ho chiesto all’autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo. Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per il motociclista era la prima volta in autostrada“.

Siparietto Ibrahimovic-Mihajlovic

A seguire è arrivato il momento del siparietto con Mihajlovic, con il quale Ibrahimovic ha cantato (insieme a Fiorello e Amadeus) la canzone “Io vagabondo” dei Nomadi. Poco prima i due hanno raccontato come sia nata la loro amicizia: “Da una testata“, ha sottolineato Sinisa riferendosi al faccia a faccia sul campo durante Juventus-Inter di anni fa. Poi ha punzecchiato il giocatore del Milan: “Quella partita tra l’altro l’abbiamo vinta noi“. Mihajlovic ha poi spiegato come vada affrontato Ibra: “Lui non puoi minacciarlo, ma devi provocarlo. Non devi farlo rendere. Era così arrabbiato che mi dette una testata e venne espulso. Quando è venuto all’Inter, volevo ridargliela. Il nostro affetto lo dimostriamo così“. Quando Amadeus ha chiesto allo svedese cosa inviadiasse dell’attuale tecnico del Bologna, questa la risposta di Zlatan: “Lo sanno tutti, quando lui calciava le punizioni era come se tirasse i rigori. Ma non come quando li tiro io…”. A questo punto Mihajlovic ha anche aggiunto: “E poi io ho vinto la Champions, lui no. Glielo dico sempre: c’è chi gioca e chi vince. Io ho vinto“. “C’è tempo, la replica divertita dello svedese“. Poi sulla possibilità un giorno di giocare insieme: “Lui sarebbe anche venuto a Bologna, ma senza pubblico non avrebbe avuto senso“, il commento di Sinisa.