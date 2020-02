Risultati e tabellini delle gare disputate nello scorso fine settimana dalle squadre maschili e femminili del settore Dinamo Academy

C Silver

Sant’Orsola Team Dinamo Academy – SEF Torres 93-56Arbitri: Mele – Gavini

Sant’Orsola Team Dinamo Academy: Piras Ant. 22, Basoli 13, Fall 13, Pisano 10, Podda 7, Chessa 5, Desole 4, Carta 3, Obino 3, Manca, Piras Ale.

SEF Torres: Desole 12, Martis 10, Bertolini 5, Biolchini 5, Tola 4, Palazzi 4, Re 4, Cabras 3, Carta G. 3, Nocco 3, Sanna 2, Carta F. 2.

Serie B Femminile

Sabato 1° febbraio 2020

Basket 90 – Sant’Orsola Dinamo Academy 62-78

Parziali: 11-20, 14-17, 20-18, 17-23Arbitri: Manchia-Fancello

Basket 90: Pinna F. 7, Pinna C. 13, Marchi 5, Mattu, Delogu 1, Usai, Onnis, Cadoni 15, Sanna 8, Garau 2, Dasara 4, Augias 7. All. Andrea Bellino

Sant’Orsola Dinamo Academy: Perantoni 2, Fidossi 15, Sanna G., Luciano, Saba 1, Loriga 28, Sanna P. 9, Delogu 2, Rassu 4, Tanda, Dioume 17, Ferrante. All. Andrea Vasconi

Under 13 Maschile

Sabato 1° febbraio 2020

Buk Uri – Dinamo Sassari 65-53

Parziali: 14-15, 16-10, 15-14, 20-14Arbitri: Ortu – Deriu

Buk Uri: Panai 29, Carta 10, Scarpa 2, Canu 2, Fusaro, Mazza 10, Cuccu 6, Cherchi 4, Soddu, Correddu, Dettori, Galia. All. Dario Ziranu.

Dinamo Sassari: Cubeddu 3, Macciocu 1, Moroso 6, Biddau, Vargiu 13, Solari 1, Calzaghe 2, Giordo 5, Maieli 10, Pitirra 1, Marongiu 3, Garofalo 8. All. Serra

Note: Per la compagine biancoblu prima sconfitta dell’anno, perde così l’imbattibilità nel campionato Under 13 maschile. I ragazzi di coach Pilia sono molto imprecisi in contropiede e questo è un vantaggio enorme per Uri che difendendo tutta la partita a zona mette in grande difficoltà i ragazzi di coach Pilia. Grande prova di maturità per il giocatore di Uri Panai con 29 punti.

