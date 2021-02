ROMA – Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta Giulia Mugnai, sindaco di Figline Valdarno, comune in provincia di Firenze dove è nato Maurizio Sarri, ex tecnico della Juve: “Sarri? Speriamo che possa tornare presto in sella. Maurizio è nato tifoso del Napoli, ma poi è diventato della Fiorentina e a Firenze in tanti vorrebbero Sarri sulla panchina viola, e io sinceramente lo spero”. Il Sindaco ha poi Advertisements economico: “In questo periodo di emergenza la famiglia Sarri è stata molto generosa ed ha aiutato in modo concreto la comunità di Figline“.