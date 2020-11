SASSUOLO – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’intitolazione della via del centro sportivo al compianto patron Giorgio Squinzi: “ Se gioca Berardi meglio, ma per noi è già importante avere tre calciatori in Nazionale. Siamo felici di questa giornata, avere qui l’Italia nel nostro centro sportivo per gli allenamenti e al Mapei Stadium per la gara è un grande Advertisements l’intitolazione della via a Giorgio Squinzi e del campo ad Adriana Spazzoli . Dove può arrivare questo Sassuolo? Il progetto è iniziato da un po’ di anni e da due è stato inaugurato questo centro sportivo, nell’ottica di una continuità che la proprietà ha sempre voluto portare avanti. Passo dopo passo stiamo facendo qualcosa di importante e oggi ci godiamo la Nazionale maggiore, sperando faccia un buon risultato“. La chiosa è sul patron Squinzi, che per il suo Sassuolo sognava la Champions League: “Ci proveremo – ha ammesso Carnevali – e cercheremo di esaudire questo suo desiderio. Siamo convinti che lui ci sostiene e ci guarda dall’alto“.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram