“Si poteva fare qualcosa in più, ma non è una critica: io li vedo forti e quindi penso in maniera convinta che ci sia un pezzo in più da fare, oggi come in tutte le partite. Non guardo più i rigori da quando ero a Foggia, li sbagliavamo e mi ha fatto troppo male. Berardi è il nostro fuoriclasse, ha raggiunto una convinzione e una consapevolezza che sposta in ogni partita che gioca, anche in Nazionale. Lui è ormai pronto per giocare in qualsiasi squadra, poi non so cosa deciderà ma ha tutto per essere protagonista in una grande squadra. Io credo che sia io che lui cerchiamo di divertirci come prima cosa, non credo che non voglia andare via però se va via lo fa per divertirsi e io uguale. Adesso ci divertiamo molto. Se Berardi andasse a giocare nelle coppe europee potrebbe crescere ancora, non dipende solo da un grande club ma di come verrebbe messo nelle condizioni di poter esprimere quello che fa a Sassuolo. Bisogna saperlo utilizzare e dargli le giuste motivazioni. Siamo partiti per abbattere il muro delle prime sette, è difficile scavalcarle. Non metto la mia ambizione davanti a tutto, per me può essere stimolante ripartire con un progetto nuovo. C’è da capire se sono la persona giusta dopo 3 anni. Sono pochi gli allenatori che rimangono per più di tre anni in una squadra di metà classifica. Abbiamo parlato con Carnevali che è un amico, cercheremo di trovare la soluzione giusta per tutti. A Raspadori dopo Benevento ho detto che dobbiamo cercare di essere più maliziosi. Oggi ha conquistato un rigore da attaccante esperto e questo mi ha fatto sorridere durante la partita, e non è semplice. L’attaccante deve essere malizioso e scaltro, se migliora in questo diventa molto forte”.

