I neroverdi hanno fatto una partita gagliarda, pur gravata dall’espulsione di Obiang: “La prestazione non ci deve più bastare”. Sugli errori in occasione di un gol bianconero: “Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l’avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato”. Il campionato resta lungo: “I valori non sono ancora emersi nella loro totalità”. De Zerbi conclude parlando del suo futuro: “Il mio ciclo non si è chiuso: non so se le nostre strade si divideranno, ma in rosa abbiamo tanti giocatori di qualità. Mi piacerebbe divertirmi come sto facendo, non ho l’ansia di andarmene via a tutti i costi. Il mio pensiero è quello di fare quello che amo, sono anche ambizioso“.

JUVENTUS-SASSUOLO 3-1: NUMERI E STATISTICHE