SASSUOLO – Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde alla vigilia della difficile trasferta in casa della Lazio: “Il pari col Parma ha evidenziato un miglioramento per quanto riguarda il carattere, visto che i ragazzi ci hanno creduto e hanno lottato fino alla fine. Sono stati bravi e gli ho fatto i complimenti, ma l’avrei detto anche senza il pari. Conte Advertisements equilibrato? Ha ragione, ci sono 7 squadre che possono vincere il campionato, tutte possono lottare per la Champions e il primo posto. Noi, la Samp, il Benevento e il Verona siamo dietro. Stiamo cercando di farci largo nonostante i problemi, e se domani facessimo risultato pieno sarebbe un record. Contro la Lazio non è mai una sfida alla pari, poi se saremo bravi a dimostrare il nostro valore in campo potremo dire di essercela giocata alla pari. Questo non vuol dire entrare all’Olimpico per fare i 3 punti oppure timidi. La Lazio negli ultimi anni sta facendo benissimo, ha giocatori forti e dopo la Juve è quella che ha vinto di più “.