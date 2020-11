SASSUOLO – “Il momento, per quelli della mia generazione, è triste. Ad aver vissuto gli anni di Maradona mi ritengo un privilegiato”. Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , ai microfoni di Sky, parla così della scomparsa di Diego Armando Maradona: “Ho parlato di Diego per 20 minuti alla squadra: abbiamo tanti giovani, era giusto raccontare chi era Maradona dal punto di vista calcistico ma anche da quello umano. E’ quello Advertisements .

“Ha emozionato tutti”

“Probabilmente è stato l’unico rappresentate dello sport che portava con sé vita sociale e di strada, tutto questo faceva di lui una persona speciale per me. Ho sempre apprezzato che facesse il calciatore portandosi dentro la propria tradizione, la propria infanzia, la propria povertà. Al di là dell’aspetto economico, rappresentava il tifoso. Sapeva emozionare tutti: nato in Argentina, a Napoli o altrove, trasmetteva emozioni a tutti soltanto guardandolo: pochi hanno avuto questa capacità. Si dice che non sia stato un esempio, ma ha pagato tutto sulla sua pelle rimanendo sempre coerente”.