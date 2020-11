REGGIO EMILIA – “Nel calcio per giocare bisogna essere in due, quindi sono contento della maturità espressa nella gestione del match, abbiamo evitato di subire contropiedi pericolosi, non abbiamo concesso nulla all’Udinese. A seconda delle partite il calcio cambia, bisogna saperlo interpretare. Sono rammaricato perché non abbiamo tirato in porta come altre volte”. Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la gara

con l’: “Troveremo molte partite come quelle di oggi nel nostro percordo. Dovremo essere bravi come lo stiamo stati oggi, migliorare negli ultimi metri e non prendere contropiede. Dobbiamo lavorare sui dettagli, il grosso è stato fatto, a noi è capitato per anni di perdere partite così, dominando e prendendo gol in ripartenza. Ho detto di accettare la possibilità che finisse 0-0 per non perderla; negli ultimi 30 metri possiamo fare di più, ai ragazzi comunque non posso rimproverare nulla. Ad inizio stagione, con il mio staff mi sono chiesto se fosse giusto mettere in rosa una torre per sbloccare partite come queste. Ma le nostre caratteristiche lo escludono. Abbiamo l’identità di giocare sempre palla a terra, diventa difficole sfruttare l’altezza. La soluzione è smarcarsi e ricevere palla in profondità, anche nello stretto c’è sempre, va trovata. Queste sono partite che si risolvono da calciatori di qualità e i nostri ragazzi hanno le qualità per tentare la giocata”.

