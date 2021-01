ROMA – “Abbiamo perso 5 partite solo con squadre che ci precedono. E’ doveroso parlare dei singoli: il collettivo è fatto da ciascun giocatore. Abbiamo fatto tanto: ma possiamo fare molto di più. Considerando gli ultimi due gironi abbiamo totalizzato 62 punti: posso ritenermi abbastanza soddisfatto, fermo restando che si può migliorare sempre”. Lo ha dichiarato Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la gara con la Lazio:

Advertisements

“Laè forte, la possiamo patire se sta bene. Abbiamo avuto delle occasioni per raddoppiare ma non l’abbiamo sfruttate: poi siamo andati sotto dal punto di vista fisico. Davanti chi sposta gli obiettivi avanti ha avuto problemi, non voglio cercare scuse. Certo si poteva far meglio anche senza di loro, ma siamo il Sassuolo e se non abbiamo i nostri migliori al top paghiamo qualcosa. Al netto della diplomazia dei dopo gara, sono il primo ad essere arrabbiato per i risultati delle ultime partite. Io però mi diverto ad allenare la mia squadra, possiamo migliorare e la squadra ha le caratteristiche per giocare a calcio in stadi prestigiosi come questi. Il mercato oggi non lo prendo in considerazione, mi vedo ancora qua e in questo momento non è un argomento che mi tocca”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram