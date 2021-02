SASSUOLO – “Con la Lazio abbiamo chiuso pari il primo tempo, ma nei primi 20′ potevamo fare di più. Non credo che siamo ancora al 100%”. Lo ha dichiarato Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in vista dell’impegno con lo Spezia: “I gol nel finale non sono un caso. Sta diventando una qualità, dimostra carattere, che la squadra ci crede fino alla fine e chiude all’attacco. Analizzando le gare con Advertisements Parma e Cagliari, non ci stava la sconfitta, con entrambe siamo andati in svantaggio, ma potevamo andare in vantaggio. Però poi abbiamo recuperato gare che sarebbe stata un’ingiustizia perdere. Ora ci alleniamo bene, spingiamo, siamo in crescita. E dobbiamo recuperare giocatori che spostano. Berardi l’ho trovato bene, non voglio rischiare, vedremo se parte dall’inizio. Caputo e Defrel devono crescere. Traorè e Djuricic danno garanzie, così come Raspadori ha fatto bene quando è entrato e la stessa cosa vale per Oddei. Se ci riferiamo alla finalizzazione, Berardi, Caputo e Defrel sono i più determinanti. A livello di gioco dipendiamo dai difensori. In questo momento non siamo così efficaci sotto porta: costruiamo e negli ultimi metri serve la qualità e la condizione che in questo momento ci sta mancando ma le partite le stiamo facendo noi”.