SASSUOLO – Seduta pomeridiana di allenamento per il Sassuolo. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Kaan Ayhan, Francesco Caputo, Vlad Chiriches e Gregoire Defrel. Per la giornata di domani è in programa una doppia seduta di allenamento, a porte chiuse.

Fonte tuttosport.com

