REGGIO EMILIA – Sassuolo–Napoli non è certamente una sfida per deboli di cuore: i partenopei vanno in svantaggio per l’autogol di Maksimovic, poi Zielinski riesce a pareggiare ma a fine primo tempo Berardi riporta sopra i neroverdi su rigore. Nella ripresa Di Lorenzo firma il 2-2 e al 90′ Insigne fa esultare Gattuso, realizzando il soprasso su rigore. Ma è una partita pazza, e all’ultimo secondo di recupero

Advertisements

dal dischetto fissa il risultato sul 3-3.